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Техноблог

Илон Маск анонсировал выпуск армии из 5 тысяч роботов Optimus в 2025 году

Илон Маск анонсировал выпуск армии из 5 тысяч роботов Optimus в течение 2025-го. Генеральный директор корпорации Tesla в ходе своего стрима в соцсети X анонсировал планы по производству 5 тысяч роботов Optimus к концу года.

корпорации Tesla
Фото корпорации Tesla

На презентации квартальных результатов Tesla он отметил, что посчитает большим достижением, если компания реализует половину от запланированных 10 тысяч экземпляров. При этом добавил, что даже 5 тысяч роботов — это размер римского легиона, который в разное время мог насчитывать от 2 до 10 тысяч воинов.

«Я думаю, мы буквально построим легион: по крайней мере, один легион роботов в этом году, а затем, возможно, десять легионов в следующем», — сказал Илон Маск.

По его словам, производство роботов представляет для Tesla абсолютно новое направление деятельности, в связи с чем корпорация неизбежно сталкивается с ошибками.

Однако бизнесмен назвал этих роботов наиболее перспективным активом Tesla, подчеркнув, что сложно переоценить значимость создания интеллектуальных человекоподобных роботов, способных воспринимать окружающую среду и выполнять поставленные задачи.

Ранее Илон Маск заявил, что космический корабль с роботом Optimus производства компании Tesla полетит на Марс в конце 2026-го. По его словам, если этот полет пройдет успешно, то высадка людей на Красную планету может начаться уже в 2029-2031 годах.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/323776/
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