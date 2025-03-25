Илон Маск анонсировал выпуск армии из 5 тысяч роботов Optimus в 2025 году

Илон Маск анонсировал выпуск армии из 5 тысяч роботов Optimus в течение 2025-го. Генеральный директор корпорации Tesla в ходе своего стрима в соцсети X анонсировал планы по производству 5 тысяч роботов Optimus к концу года.

Фото корпорации Tesla

На презентации квартальных результатов Tesla он отметил, что посчитает большим достижением, если компания реализует половину от запланированных 10 тысяч экземпляров. При этом добавил, что даже 5 тысяч роботов — это размер римского легиона, который в разное время мог насчитывать от 2 до 10 тысяч воинов.

«Я думаю, мы буквально построим легион: по крайней мере, один легион роботов в этом году, а затем, возможно, десять легионов в следующем», — сказал Илон Маск.

По его словам, производство роботов представляет для Tesla абсолютно новое направление деятельности, в связи с чем корпорация неизбежно сталкивается с ошибками.

Однако бизнесмен назвал этих роботов наиболее перспективным активом Tesla, подчеркнув, что сложно переоценить значимость создания интеллектуальных человекоподобных роботов, способных воспринимать окружающую среду и выполнять поставленные задачи.

Ранее Илон Маск заявил, что космический корабль с роботом Optimus производства компании Tesla полетит на Марс в конце 2026-го. По его словам, если этот полет пройдет успешно, то высадка людей на Красную планету может начаться уже в 2029-2031 годах.