14:15
USD 86.69
EUR 94.00
RUB 1.03
Техноблог

Жители Европы и России наблюдали в небе странную светящуюся спираль

Жители Европы и России наблюдали в небе странную светящуюся спираль. Фото пока не понятного небесного явления широко распространяют в социальных сетях.

По предварительным данным, этот след оставила ракета Falcon 9 от американской SpaceX, которая вчера вывела на околоземную орбиту американский спутник NROL-69. Утверждают, что след появился после сброса верхней ступени ракеты, которая начала вращаться и выпускать остатки топлива.

Аналогичные следы в небе наблюдались и ранее, например, в 2022 году, когда ракета Falcon 9 вывела на орбиту итальянский спутник COSMO-SkyMed.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/323773/
просмотров: 2387
Версия для печати
Материалы по теме
«Агент 024»: На Иссык-Куле наблюдалось одно из редких явлений — солнечное гало
Популярные новости
Дональд Трамп объявил о&nbsp;разработке первого в&nbsp;мире истребителя шестого поколения Дональд Трамп объявил о разработке первого в мире истребителя шестого поколения
В&nbsp;Сети появились шпионские фотографии внедорожника Xiaomi В Сети появились шпионские фотографии внедорожника Xiaomi
Firefly Aerospace показала кадры заката солнца на&nbsp;Луне Firefly Aerospace показала кадры заката солнца на Луне
Галочка верификации в&nbsp;Telegram теперь стала доступна всем пользователям Галочка верификации в Telegram теперь стала доступна всем пользователям
Бизнес
Кыргызстан&nbsp;&mdash; Катар: отборочный матч на&nbsp;ЧМ-2026 уже сегодня! Кыргызстан — Катар: отборочный матч на ЧМ-2026 уже сегодня!
MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; подвели итоги финального этапа акции MegaPay и «Элкарт» подвели итоги финального этапа акции
Госбанк развития&nbsp;КР открыл представительство в&nbsp;Оше Госбанк развития КР открыл представительство в Оше
MEGA провела экскурсию для школьников в&nbsp;свой офис на&nbsp;весенних каникулах MEGA провела экскурсию для школьников в свой офис на весенних каникулах
25 марта, вторник
14:05
Кыргызстан — Катар: отборочный матч на ЧМ-2026 уже сегодня! Кыргызстан — Катар: отборочный матч на ЧМ-2026 уже сего...
14:00
750 гектаров за 4 метра. Кыргызстан и Таджикистан разделили водозабор «Головной»
13:41
За три месяца в Кыргызстане в авариях погибли 110 человек
13:32
Кыргызстан и Франция провели политические консультации в Париже
13:30
С мая кыргызстанцы начнут больше платить за электроэнергию