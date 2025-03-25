Жители Европы и России наблюдали в небе странную светящуюся спираль. Фото пока не понятного небесного явления широко распространяют в социальных сетях.

По предварительным данным, этот след оставила ракета Falcon 9 от американской SpaceX, которая вчера вывела на околоземную орбиту американский спутник NROL-69. Утверждают, что след появился после сброса верхней ступени ракеты, которая начала вращаться и выпускать остатки топлива.

Аналогичные следы в небе наблюдались и ранее, например, в 2022 году, когда ракета Falcon 9 вывела на орбиту итальянский спутник COSMO-SkyMed.