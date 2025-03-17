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Техноблог

В Госдуме предложили зарегистрировать единый интернет-домен для стран Евразии

В Госдуме предложили зарегистрировать единый интернет-домен для стран Евразии. Вице-спикер Борис Чернышов выступил с инициативой зарегистрировать домен верхнего уровня .ea как единый цифровой символ для государств Евразии.

иллюстративное
Фото иллюстративное

По его мнению, это отразит усиление континентального единства в условиях формирования многополярного мира.

Поводом для предложения стали сообщения портала Domain Name Wire о планах удалить домен .su, связанный с СССР, к 2030 году.

Борис Чернышов считает, что регистрация .ea станет шагом в будущее. «Географическая близость объединяет страны Евразии, а единый домен подчеркнет их сотрудничество в экономике, науке и культуре», — сказал он.

Ранее международная некоммерческая организация ICANN официально объявила на своем сайте о планах поэтапного прекращения использования к 2030-му домена .su, представляющего бывший Советский Союз. На сегодня в пространстве .su зарегистрировано около 100 тысяч доменных имен, и оно все еще остается доступным для новых регистраций.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/322967/
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