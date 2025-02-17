Новый способ кражи денег при помощи Telegram придумали мошенники

Цифровые преступники начали применять новый способ кражи денег. Для этого они имитируют взлом аккаунта в мессенджере Telegram, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные ИБ-компании F.A.C.C.T.

«Имитация взлома аккаунта — распространенный прием мошенников, который применяется во многих схемах. Схем угона аккаунтов в мессенджерах, соцсетях и государственных сервисах достаточно много, и они периодически меняются, совершенствуются», — сообщили в организации.

Там пояснили: в начале атаки владельцу аккаунта приходит уведомление, что кто-то получил доступ к его сообщениям и остальному содержимому. При этом через некоторое время пользователю начинают приходить уведомления с кодами подтверждения. Далее с владельцем аккаунта связываются злоумышленники — они направляют ссылку и просят перейти по ней, чтобы восстановить безопасность учетной записи. На самом деле это фишинговая ссылка, с помощью которой злоумышленники получают доступ к данным жертвы.

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Telegram давно стал одной из главных площадок атак мошенников, отметил член комитета по информполитике Госдумы, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Почему так происходит, понятно. В РФ среднемесячная аудитория Telegram превысила 85 миллионов пользователей, а не так давно мессенджер впервые обошел YouTube по ежедневной аудитории. У многих пользователей Telegram стал основной площадкой для общения и потребления контента. С ростом популярности увеличилось и внимание мошенников к мессенджеру», — пояснил он.

Депутат отметил, что представители технической поддержки мессенджера никогда не будут связываться с пользователями первыми.

«Все, что может прийти — информационное сообщение, например, о попытке входа в аккаунт. Кроме того, представитель сервиса никогда не попросит сообщить данные кодов или паролей от двухфакторной аутентификации — это информация, не предназначенная для третьих лиц», — сказал он.

Перед совершением каких-либо действий в подобных ситуациях стоит самостоятельно обращаться в техническую поддержку и уточнять все детали.