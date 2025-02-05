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Техноблог

Xiaomi внесла девять популярных смартфонов в список устаревших

Корпорация Xiaomi внесла девять популярных смартфонов в список устаревших (End-Of-Support) и отказалась обновлять прошивку. Об этом сообщает портал XiaomiTime.

Эти гаджеты больше не будут получать обновления ПО, включая патчи безопасности.

В список устаревших смартфонов вошли Redmi Note 11, Note 11 5G, Note 11 SE, Note 11S 5G, Note 11S, Redmi 10C, Redmi 10 2022, Poco M4 Pro и X4 Pro 5G.

Владельцам этих устройств рекомендуется рассмотреть возможность приобретения более современных смартфонов, так как для них не будут выпускаться обновления безопасности.

Без обновлений ПО и патчей безопасности смартфоны становятся уязвимыми для хакерских атак, поскольку не получают исправлений для новых угроз. Такие устройства могут подвергаться взлому, утечке личных данных и заражению вредоносным ПО. Кроме того, устаревшее ПО может терять совместимость с современными приложениями, что ухудшает работу смартфона и ограничивает его функциональность.

Опытные пользователи могут рассмотреть возможность установки неофициальных кастомных прошивок. Однако стоит помнить, что безопасность таких устройств может быть под угрозой из-за разблокированного загрузчика (Bootloader) и возможных уязвимостей, заложенных в саму прошивку.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/318908/
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