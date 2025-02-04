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Техноблог

Самым популярным в мире четырехзначным паролем стал PIN-код 1234

Самым популярным в мире четырехзначным паролем стал PIN-код 1234. Каждый десятый человек на планете выбирает этот набор цифр. Об этом сообщает австралийский телеканал ABC.

Уточняется, что журналисты проанализировали 29 миллионов взломанных четырехзначных паролей на сервисе Have I Been Pwned, с помощью которого пользователи могут узнать, пострадали ли они от утечек данных.

1234 — самый популярный вариант с огромным отрывом, его выбирает каждый десятый пользователь по всему миру. Вторым по популярности стал пароль 0000, а за ним — 1111. В первую десятку также вошли 1212 и 4444.

Так выглядит топ-10 самых частых PIN-кодов:

  • 1234;
  • 1111;
  • 0000;
  • 1342;
  • 1212;
  • 2222;
  • 4444;
  • 1122;
  • 1986;
  • 2020.

Авторы отметили, что люди часто выбирают в качестве пароля год рождения или знаковую дату. Самым популярным из них является 1986 год, 2004 год также входит в двадцатку самых востребованных. Также выбирают в качестве секретной комбинации сочетание дня и месяца рождения. Из всего возможного набора реже всего встречается код 2902, видимо потому, что 29 февраля бывает один раз в четыре года и пользователей, рожденных в этот день гораздо меньше.

Есть среди фаворитов комбинация 4321, в которой нет особого смысла, это просто 1234 в обратном порядке. Появление 2580 в топ-40 может показаться странным, отмечают журналисты, пока не обратишь внимание, что это цифровая вертикаль клавиатуры смартфона.

Если пользователь выбирает для себя популярный код, надо понимать, что пароль можно легко угадать, когда телефоны и банковские карты попадут в чужие руки. Код 1234 занял также четвертое место в списке распространенных паролей, составленном компанией NordPass VPN, отметили в материале ABC.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/318784/
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