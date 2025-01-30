20:05
USD 87.45
EUR 91.14
RUB 0.89
Техноблог

В китайской нейросети DeepSeek обнаружили утечку информации

Нью-Йоркская компания в сфере кибербезопасности Wiz опубликовала сведения о том, что новая китайская нейросеть DeepSeek оставила в открытом доступе базу данных более 1 миллиона записей системных журналов, пользовательских запросов, а также API-токенов аутентификации. Об этом сообщило издание Wired.

DeepSeek — относительно новая платформа генеративного искусственного интеллекта. Она пережила мгновенный взлет на этой неделе и превысила количество скачиваний в App Store от Apple, обогнав американского конкурента ChatGPT. Способность компании конкурировать с американскими нейросетями при более низких затратах на разработку значительно повлияла на прибыльность ее конкурентов.

Читайте по теме
Китайский ИИ DeepSeek ставит под сомнение высокую цену американских разработок

Так выход DeepSeek-R1 спровоцировал резкое падение акций американских технологических фирм, занятых в сфере ИИ. Особенно ощутимый удар пришелся по акциям Nvidia, чья стоимость рухнула на 17 процентов, приведя к потере рыночной капитализации в $600 миллиардов.

Компания вызвала большой интерес не только у обычных пользователей, но и у специалистов по кибербезопасности. Исследователи из Wiz обнаружили утечку данных, включая запросы пользователей и цифровые ключи программного обеспечения. Как отметили в организации, они не знали, как связаться с DeepSeek, и отправили информацию о найденных недочетах на электронные адреса компании и сотрудникам в LinkedIn. Через полчаса база данных была заблокирована для всех неавторизованных пользователей.

«Ошибки случаются, но это слишком серьезная ошибка, поскольку ее устранение требует минимальных усилий, а уровень доступа, который мы получили, был чрезвычайно высоким. Я бы сказал, что такой сервис в принципе не готов к работе с конфиденциальными сведениями», — заявил технический директор Wiz Ами Луттвак.

В DeepSeek не прокомментировали данный инцидент.

По информации Wiz, утечка произошла из-за незащищенной базы данных ClickHouse, через которую проводят аналитику серверов. Эксперты провели минимальный анализ, не подвергая риску конфиденциальность пользователей. Однако в компании опасаются, что получить доступ к базе данных могли и злоумышленники.

«Это было так просто обнаружить. Мы считаем, что были не единственными, кто нашел эту утечку», — добавил Ами Луттвак.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/318431/
просмотров: 271
Версия для печати
Материалы по теме
Китайский ИИ DeepSeek ставит под сомнение высокую цену американских разработок
Нацсовет по вопросам развития искусственного интеллекта провел глава кабмина
Китайский чат-бот DeepSeek временно приостановил регистрацию новых пользователей
Китайское приложение DeepSeek возглавило топ по скачиванию в США
Нацсовет по вопросам развития искусственного интеллекта создадут в Кыргызстане
Каждый четвертый поставляемый на рынок в 2024 году ноутбук работал с ИИ
В США объявлено о создании ИИ-компании Stargate силами OpenAI, Oracle и SoftBank
Влияние ИИ. Мировой рынок компьютеров в 2024 году вырос всего на 1,3 процента
За единый подход к регулированию ИИ выступают в странах Центральной Азии
Почти половина компаний всего мира хочет заменить часть сотрудников ИИ
Популярные новости
Часы Судного дня перевели на&nbsp;одну секунду ближе к&nbsp;полуночи Часы Судного дня перевели на одну секунду ближе к полуночи
Китайское приложение DeepSeek возглавило топ по&nbsp;скачиванию в&nbsp;США Китайское приложение DeepSeek возглавило топ по скачиванию в США
Пользователи WhatsApp смогут управлять несколькими аккаунтами в&nbsp;одном приложении Пользователи WhatsApp смогут управлять несколькими аккаунтами в одном приложении
Как Apple Watch помогли отказаться от&nbsp;алкоголя, рассказал миллионер Джон Макки Как Apple Watch помогли отказаться от алкоголя, рассказал миллионер Джон Макки
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; получил высокий ESG-рейтинг «Элдик Банк» получил высокий ESG-рейтинг
Акция: кредиты по&nbsp;ставкам от&nbsp;17&nbsp;процентов от&nbsp;ЗАО &laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo;! Акция: кредиты по ставкам от 17 процентов от ЗАО «Коммерческий Банк КСБ»!
eSIM от&nbsp;MEGA: активируй новый номер и&nbsp;получай 30&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок eSIM от MEGA: активируй новый номер и получай 30 ГБ интернета в подарок
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;бери максимум&nbsp;&mdash; новый номер + 30&nbsp;ГБ в&nbsp;подарок! Переходи на О! и бери максимум — новый номер + 30 ГБ в подарок!
30 января, четверг
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат...
19:43
Кыргызстан станет площадкой глобального диалога по защите снежного барса
19:29
В китайской нейросети DeepSeek обнаружили утечку информации
19:08
В Казахстане еще четыре банка приостановили выдачу карт нерезидентам
18:45
Безымянной вершине в Кыргызстане присвоили название «Пик ООН». Закон подписан