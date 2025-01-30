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Техноблог

Киберпреступники начали создавать фейковые сайты DeepSeek для кражи криптовалюты

Киберпреступники начали создавать фейковые сайты DeepSeek для кражи криптовалюты. Об этом сообщает разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак F.A.С.С.T.

Уточняется, что они используют популярность нового китайского ИИ-ассистента DeepSeek для создания фишинговых сайтов и кражи криптовалюты. Злоумышленники создают ресурсы, имитирующие легитимные сервисы DeepSeek, содержащие вредоносное ПО, для автоматического доступа к криптокошелькам пользователей.

Схема мошенничества основана на предложении бесплатных токенов. Жертва, авторизовавшись через свой криптокошелек и подписав транзакцию, фактически передает мошенникам полный контроль над своими средствами. Кроме того, зафиксированы случаи распространения фальшивых токенов DeepSeek, обесценивающихся после покупки, а также фишинговые сайты, привлекающие пользователей под видом предзаказа и запрашивающие seed-фразу для доступа к криптокошелькам.

Эксперты предупреждают о необходимости повышенной бдительности при участии в подобных акциях и призывают пользователей проверять легитимность сайтов перед вводом данных криптокошельков.

DeepSeek — китайский чат-бот. Его создатели утверждают, что он «на одном уровне» с аналогичными разработками американских компаний. Они также говорят, что на его создание ушло всего около $6 миллионов, в то время как Google, Microsoft и другие крупные организации тратят на свои проекты ИИ миллиарды. При этом DeepSeek работает на гораздо менее производительных чипах.

25-26 января приложение DeepSeek возглавило чарты App Store. На этом фоне акции производителя чипов Nvidia подешевели на $600 миллиардов — это крупнейшее падение в истории компании. Президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на иностранные чипы.

Ранее сообщалось, что это китайское приложение возглавило топ по скачиванию в Соединенных Штатах.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/318348/
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