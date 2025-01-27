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Техноблог

Китайское приложение DeepSeek возглавило топ по скачиванию в США

Приложение DeepSeek возглавило рейтинг бесплатных загрузок приложений в Apple App Store в Китае и США, обогнав ChatGPT в рейтинге загрузок в Соединенных Штатах.

DeepSeek — китайская AI-компания, известная своими открытыми языковыми моделями.

Эксперты напоминают, что ChatGPT-OpenAI основана десять лет назад, имеет 4 тысячи 500 сотрудников и привлекла $6,6 миллиарда капитала.

Китайская DeepSeek основана менее двух лет назад, имеет 200 сотрудников и разработана менее чем за $10 миллионов. Теперь она начала конкурировать.

DeepSeek выпустила версию DeepSeek-V3, LLM с открытым кодом, который соответствует производительности ведущих американских моделей, но требует гораздо меньше затрат на обучение. В тестах производительности DeepSeek-V3 превосходит Llama 3.1 от Meta и другие модели с открытым кодом. DeepSeek-V3 соответствует или даже превосходит ChatGPT-4o, уступая лишь Claude 3.5 Sonnet от Anthropic.

Китайская фирма сообщает о расходах в $5,6 миллиона на обучение сети по сравнению с предполагаемыми $500 миллионами, потраченными на обучение Llama 3.1.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/317996/
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