00:22
USD 87.45
EUR 89.73
RUB 0.86
Техноблог

Samsung начала выкупать подержанные смартфоны для сокращения электронного мусора

Корпорация Samsung запустила программу Galaxy Easy Compensation, направленную на уменьшение количества электронных отходов и стимулирование вторичной переработки. Об этом сообщает издание Neowin.

из интернета
Фото из интернета

Программа стартовала в Южной Корее, она позволяет пользователям быстро продавать свои подержанные смартфоны Galaxy. В ближайшее время Samsung планирует расширить программу на международные рынки.

«Мы ожидаем, что эта программа повысит долгосрочную ценность продуктов Galaxy и внесет вклад в развитие циклической экономики», — заявил вице-президент Samsung Electronics Korea Чон Хо-джин.

Акция позволяет продавать использованные телефоны без обязательной покупки новой модели. Это не только способствует сокращению количества электронных отходов, но и гарантирует владельцам Galaxy выгодную продажу своих устройств.

Программа распространяется на модели Galaxy S23, S22, S21, S20, Z Fold5, Z Fold4, Z Fold3, Z Flip5, Z Flip4 и Z Flip3. Список поддерживаемых моделей может варьироваться в зависимости от страны.

Для участия пользователям необходимо посетить сайт Samsung.com, оценить стоимость своего устройства на странице Galaxy Easy Compensation и при согласии с предложением отправить телефон курьерской службой, следуя инструкциям компании. После проверки состояния телефона Samsung классифицирует его как «Отличное», «Хорошее» или «Утилизация» и предложит соответствующую цену.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/316659/
просмотров: 223
Версия для печати
Материалы по теме
Samsung объявила дату презентации сразу четырех моделей Galaxy S25
Эксперты назвали лидера на рынке смартфонов с искусственным интеллектом
Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition получил новую камеру
Для получения обновлений смартфонов Samsung потребуется официальный аккаунт
Galaxy S24 Ultra от Samsung стал самым продаваемым смартфоном в начале 2024 года
Жесткий тест. Как смартфон Galaxy Z Fold 4 выдержал издевательства блогера
Флагманский складной смартфон Galaxy Z Fold 4 представила компания Samsung
Самыми продаваемыми смартфонами в мире стали iPhone 13 и 13 Pro Max
Флагманский смартфон Samsung Galaxy S21 FE представили официально
Samsung отказался от выпуска серии популярных смартфонов Galaxy Note
Популярные новости
Марк Цукерберг признал, что спецслужбы США читают переписки в&nbsp;WhatsApp Марк Цукерберг признал, что спецслужбы США читают переписки в WhatsApp
Корпорация Tesla представила обновленную версию автомобиля Model&nbsp;Y Корпорация Tesla представила обновленную версию автомобиля Model Y
Xiaomi&nbsp;15 Ultra в&nbsp;стандартной комплектации получит поддержку спутниковой связи Xiaomi 15 Ultra в стандартной комплектации получит поддержку спутниковой связи
Китай может продать TikTok Илону Маску&nbsp;&mdash; Bloomberg Китай может продать TikTok Илону Маску — Bloomberg
Бизнес
Качество связи на&nbsp;высоте: MEGA модернизировала сеть в&nbsp;городах и&nbsp;селах&nbsp;КР Качество связи на высоте: MEGA модернизировала сеть в городах и селах КР
Сервис &laquo;Мой Дом&nbsp;&mdash; единая квитанция&raquo; теперь в&nbsp;MegaPay Сервис «Мой Дом — единая квитанция» теперь в MegaPay
Открыт легкий способ исполнить новогодние желания! Открыт легкий способ исполнить новогодние желания!
Участвуйте в&nbsp;акции от&nbsp;MegaPay и&nbsp;выиграйте незабываемое путешествие в&nbsp;Таиланд! Участвуйте в акции от MegaPay и выиграйте незабываемое путешествие в Таиланд!
15 января, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
14 января, вторник
23:40
Samsung начала выкупать подержанные смартфоны для сокращения электронного мусора
22:24
В Таиланде звезде зоопарка бегемотику Му Денг сделали удостоверение личности
22:00
Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
21:30
Госорганы Кыргызстана переходят на цифровое оформление кадровых документов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 января: будет солнечно