Samsung начала выкупать подержанные смартфоны для сокращения электронного мусора

Корпорация Samsung запустила программу Galaxy Easy Compensation, направленную на уменьшение количества электронных отходов и стимулирование вторичной переработки. Об этом сообщает издание Neowin.

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Программа стартовала в Южной Корее, она позволяет пользователям быстро продавать свои подержанные смартфоны Galaxy. В ближайшее время Samsung планирует расширить программу на международные рынки.

«Мы ожидаем, что эта программа повысит долгосрочную ценность продуктов Galaxy и внесет вклад в развитие циклической экономики», — заявил вице-президент Samsung Electronics Korea Чон Хо-джин.

Акция позволяет продавать использованные телефоны без обязательной покупки новой модели. Это не только способствует сокращению количества электронных отходов, но и гарантирует владельцам Galaxy выгодную продажу своих устройств.

Программа распространяется на модели Galaxy S23, S22, S21, S20, Z Fold5, Z Fold4, Z Fold3, Z Flip5, Z Flip4 и Z Flip3. Список поддерживаемых моделей может варьироваться в зависимости от страны.

Для участия пользователям необходимо посетить сайт Samsung.com, оценить стоимость своего устройства на странице Galaxy Easy Compensation и при согласии с предложением отправить телефон курьерской службой, следуя инструкциям компании. После проверки состояния телефона Samsung классифицирует его как «Отличное», «Хорошее» или «Утилизация» и предложит соответствующую цену.