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Техноблог

В WhatsАрр на операционной системе iOS можно сканировать документы в приложении

Пользователи мессенджера WhatsАрр на операционной системе iOS получат возможность сканировать документы в приложении. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Как отмечается, пользователи смогут сканировать документы с помощью камеры своего устройства и отправить их мгновенно в чат или группу.

В ближайшие дни эта функция станет доступна большому числу пользователей после обновления приложения. Никаких сторонних приложений больше не нужно. Сканер документов теперь встроен в WhatsApp. Опция на данный момент доступна только владельцам iOS-устройств.

Чтобы создать документ в приложении, нужно выполнить несколько простых действий:
открыть чат/группу и нажать на значок «+», расположенный в поле для ввода текста; нажать на иконку «Документ»; выбрать пункт «Сканировать документ»; отправить созданный файл в чат/группу.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/315423/
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