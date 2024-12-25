23:56
USD 87.00
EUR 90.59
RUB 0.87
Техноблог

Сутки в стратосфере. В США испытали беспилотник, работающий на энергии солнца

В США завершился очередной этап испытаний стратосферного беспилотника Phasa-35. Аппарат, работающий на солнечной энергии, достиг высоты более 20 километров. Полет в стратосфере длился 24 часа. Об этом сообщает сайт Flightglobal.

Flightglobal
Фото Flightglobal

Затем беспилотник успешно приземлился на космодроме Spaceport America в Нью-Мексико, США, и через два дня был готов приступить к следующей миссии.

Размах крыла Phasa-35 составляет 35 метров, масса 150 килограммов. Как утверждает разработчик, БПЛА сможет находиться в стратосфере до 12 месяцев. При дневном свете его привод питается от фотоэлектрических элементов, которые одновременно заряжают батареи, используемые для энергоснабжения ночью.

Phasa-35 создается для выполнения разведывательных миссий. Его разработчик утверждает, что в ближайшее время БПЛА можно будет использовать в оперативном режиме, то есть непосредственно для решения военных задач.

Phasa-35 изначально создавался инициативной группой американских инженеров, которые затем основали компанию Prismatic. В 2017 году был запущен демонстратор Phasa-4. В 2019-м компания была приобретена BAE Systems. 17 февраля 2020 года в воздух поднялся уже полноразмерный прототип. С тех пор ведутся регулярные испытания.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/315284/
просмотров: 132
Версия для печати
Материалы по теме
Дроны в Казани. Консульство дает разъяснения кыргызстанцам, живущим в городе
Турецкие беспилотники и дроны-камикадзе будут производить в Казахстане
Солнечные батареи меняют погоду в городах — доказали ученые
Садыру Жапарову презентовали разведывательный дрон, произведенный в Кыргызстане
В ГКНБ прокомментировали крушение беспилотника на Иссык-Куле
Крушение беспилотника на Иссык-Куле. В аэропорту проводились учения
В КГТУ открыли учебный центр «Беспилотные летательные аппараты»
Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане. Пострадал кыргызстанец
На крыше КГТУ установили солнечную электростанцию. Она подключена к общей сети
На что способны новые беспилотники «Акынжы» и «Аксүнгүр», показали президенту
Популярные новости
Японские автогиганты Honda и&nbsp;Nissan начали переговоры о&nbsp;слиянии Японские автогиганты Honda и Nissan начали переговоры о слиянии
Лучшие смартфоны 2024 года назвал эксперт, у&nbsp;которого 20&nbsp;миллионов подписчиков Лучшие смартфоны 2024 года назвал эксперт, у которого 20 миллионов подписчиков
Главные провалы 2024 года в&nbsp;сфере науки и&nbsp;техники назвал MIT Technology Review Главные провалы 2024 года в сфере науки и техники назвал MIT Technology Review
Telegram впервые за&nbsp;три года после монетизации стал прибыльным&nbsp;&mdash; Павел Дуров Telegram впервые за три года после монетизации стал прибыльным — Павел Дуров
Бизнес
Huawei&nbsp;&mdash; мировой лидер продаж носимых устройств за&nbsp;первые три квартала 2024 года Huawei — мировой лидер продаж носимых устройств за первые три квартала 2024 года
От&nbsp;пика Ленина до&nbsp;Ама-Даблама: сложный и&nbsp;интересный путь молодежной сборной&nbsp;КР От пика Ленина до Ама-Даблама: сложный и интересный путь молодежной сборной КР
MEGA открыла новые центры продаж и&nbsp;обслуживания на&nbsp;юге Кыргызстана MEGA открыла новые центры продаж и обслуживания на юге Кыргызстана
Грани будущего: Как КРСУ выстраивает стратегию развития до&nbsp;2030 года Грани будущего: Как КРСУ выстраивает стратегию развития до 2030 года
25 декабря, среда
23:40
Сутки в стратосфере. В США испытали беспилотник, работающий на энергии солнца Сутки в стратосфере. В США испытали беспилотник, работа...
23:02
Робототехники из Кыргызстана заняли призовые места в Индонезии
22:26
Ветеринарная служба проверила более 2,5 тысячи субъектов предпринимательства
22:00
Чудаки парковки. Из-за машин на тротуаре людям приходится идти по дороге
21:30
Для кыргызстанцев, вернувшихся с зарубежных зон конфликтов, сделали методички