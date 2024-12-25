Сутки в стратосфере. В США испытали беспилотник, работающий на энергии солнца

В США завершился очередной этап испытаний стратосферного беспилотника Phasa-35. Аппарат, работающий на солнечной энергии, достиг высоты более 20 километров. Полет в стратосфере длился 24 часа. Об этом сообщает сайт Flightglobal.

Фото Flightglobal

Затем беспилотник успешно приземлился на космодроме Spaceport America в Нью-Мексико, США, и через два дня был готов приступить к следующей миссии.

Размах крыла Phasa-35 составляет 35 метров, масса 150 килограммов. Как утверждает разработчик, БПЛА сможет находиться в стратосфере до 12 месяцев. При дневном свете его привод питается от фотоэлектрических элементов, которые одновременно заряжают батареи, используемые для энергоснабжения ночью.

Phasa-35 создается для выполнения разведывательных миссий. Его разработчик утверждает, что в ближайшее время БПЛА можно будет использовать в оперативном режиме, то есть непосредственно для решения военных задач.

Phasa-35 изначально создавался инициативной группой американских инженеров, которые затем основали компанию Prismatic. В 2017 году был запущен демонстратор Phasa-4. В 2019-м компания была приобретена BAE Systems. 17 февраля 2020 года в воздух поднялся уже полноразмерный прототип. С тех пор ведутся регулярные испытания.