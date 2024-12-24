Илон Маск считает, что искусственный интеллект (ИИ) превзойдет интеллект всех людей, вместе взятых, уже к концу этого десятилетия. Об этом он написал в своей социальной сети X.

По мнению миллиардера, который в декабре представил собственную нейросеть для генерации реалистичных изображений Aurora, более вероятно, что ИИ превзойдет интеллект любого человека к концу 2025-го и, возможно, всех людей к 2027-2028 году.

«Вероятность того, что ИИ превзойдет интеллект всех людей, вместе взятых, к 2030-му, составляет ~100 процентов», — написал глава Tesla, SpaceX и Twitter.

Ранее Илон Маск заявлял, что искусственный интеллект не может конкурировать с человеческим мозгом, добавив — человеческая память в большинстве случаев «отдана на аутсорсинг компьютерам». При этом он полагает, что машины «помнят все с предельной точностью вплоть до пикселя».