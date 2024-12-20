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Техноблог

На Wildberries теперь есть система защиты клиентов от мошенничества

Объединенная компания Wildberries и Russ совместно со «Сбером» запускают систему защиты клиентов маркетплейса от мошенничества, она позволит в режиме реального времени выявлять покупки по украденным банковским картам и моментально блокировать мошеннические транзакции. Об этом сообщили в пресс-службе «РВБ».

Wildberries и Russ
Фото Wildberries и Russ. Новый логотип объединенной компании Wildberries и Russ

«Компания «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ) и «Сбер» объявляют о запуске высокотехнологичной системы защиты клиентов маркетплейса от мошенничества. Сервис позволит в режиме реального времени выявлять покупки по украденным банковским картам на маркетплейсе и моментально блокировать на стороне банка мошеннические транзакции», — говорится в сообщении.

По предварительной оценке Wildberries и Russ, такой подход в течение года позволит сберечь более 60 миллионов рублей пользователям, ставшим жертвами мошенников.

Как отметили в компании, с помощью автоматизированного обмена данными и технологий на базе искусственного интеллекта стало возможно выявлять мошенничество уже на этапе оформления заказа. За первые две недели тестирования система уже помогла спасти несколько миллионов рублей клиентов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/314917/
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