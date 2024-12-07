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Техноблог

Алмазную батарею со сроком службы в тысячи лет разработали в Британии

Фото University of Bristol. Образец алмазной батареи

Ученые и инженеры из Бристольского университета и Управления по атомной энергии Великобритании (UKAEA) успешно создали первую в мире алмазную батарею на основе углерода-14. Новый тип батареи может питать устройства в течение тысяч лет, пишет Tech Xplore.

Разработку можно использовать в разных сферах. Например, биосовместимые алмазные батареи могут применяться в медицинских устройствах, таких как глазные имплантаты, слуховые аппараты и кардиостимуляторы. Они сведут к минимуму необходимость замены и возникающий в связи с этим стресс у пациентов.

Алмазные батареи можно использовать в экстремальных условиях как в космосе, так и на Земле. Они способны питать активные радиочастотные (РЧ) метки, необходимые для идентификации и отслеживания космических кораблей или полезных грузов в течение десятилетий, продлевая срок службы аппаратов.

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«Наша микроэнергетическая технология может поддерживать целый ряд важных приложений: от космических технологий и устройств безопасности до медицинских имплантатов. Мы рады изучить все эти возможности, работая с партнерами в промышленности и исследованиях в течение следующих нескольких лет», — заявил профессор материаловедения в Университете Бристоля Том Скотт.

Алмазная батарея работает, используя радиоактивный распад углерода-14, период полураспада которого составляет 5 тысяч 700 лет, для генерации низких уровней мощности. Она функционирует аналогично солнечным панелям, которые преобразуют свет в электричество, но вместо частиц света (фотонов) она захватывает быстро движущиеся электроны из структуры алмаза.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/313340/
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