00:31
USD 86.80
EUR 91.06
RUB 0.82
Техноблог

Эксперты назвали лидера на рынке смартфонов с искусственным интеллектом

Корпорация Samsung продала в 2024 году больше всех смартфонов с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в исследовании аналитической компании TechInsights.

По оценкам специалистов, в 2024 году корейская корпорация возглавила рынок ИИ-смартфонов. В материале говорится, что отрыв Samsung от других производителей колоссальный: доля компании на рынке составила 82 процента. IT-гиганта назвали лидером рынка благодаря флагманским смартфонам Galaxy S24.

В исследовании отмечается, что Samsung наиболее успешно использовала популярность чат-ботов, генеративного ИИ и других новых технологий. Все ее новые телефоны получили поддержку нейросети Galaxy AI. Аналитики отметили, что четыре из пяти смартфонов с поддержкой ИИ в 2024 году были произведены Samsung.

При этом конкуренту Samsung Apple пока не удалось использовать все преимущества ИИ. Американская компания запустила собственную нейросеть вместе с релизом iPhone 16, однако в 2024-м доступ к ней получили лишь пользователи из США.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/313014/
просмотров: 254
Версия для печати
Материалы по теме
Лучшие смартфоны ноября назвали эксперты
ЦУМ работает в штатном режиме. Изъятые мобильники забрали сотрудники ГКНБ
ЦУМ в Бишкеке опечатали. Ищут телефоны без регистрации
Корпорация Xiaomi разработает процессор для использования в смартфонах
Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition получил новую камеру
Мировые поставки смартфонов снова выросли в третьем квартале 2024 года
Google начала внедрять функцию защиты смартфона от кражи
Самые мощные смартфоны сентября назвали эксперты
Для получения обновлений смартфонов Samsung потребуется официальный аккаунт
Оригинальный смартфон в честь Дэдпула и Росомахи выпустила китайская POCO
Популярные новости
Проверь. Приложения в&nbsp;Google Play с&nbsp;вирусом SpyLoan скачали 8&nbsp;миллионов раз Проверь. Приложения в Google Play с вирусом SpyLoan скачали 8 миллионов раз
Ученые предлагают хранить данные на&nbsp;алмазных носителях Ученые предлагают хранить данные на алмазных носителях
Лучшие смартфоны ноября назвали эксперты Лучшие смартфоны ноября назвали эксперты
Jaguar кардинально обновляет имидж и&nbsp;готовит к&nbsp;показу свой барбимобиль Jaguar кардинально обновляет имидж и готовит к показу свой барбимобиль
Бизнес
Центральноазиатский киберюридический форум&nbsp;&mdash; 2024: Право в&nbsp;эпоху технологий Центральноазиатский киберюридический форум — 2024: Право в эпоху технологий
Оформить банковскую карту в&nbsp;Кыргызстане, забрать&nbsp;&mdash; в&nbsp;России Оформить банковскую карту в Кыргызстане, забрать — в России
Новогодний сюрприз от&nbsp;сети O!Store. Заберите телевизор при покупке смартфона Новогодний сюрприз от сети O!Store. Заберите телевизор при покупке смартфона
Установите POS-терминал &laquo;Бакай Банка&raquo;: всего 1&nbsp;процент по&nbsp;карточным операциям Установите POS-терминал «Бакай Банка»: всего 1 процент по карточным операциям
5 декабря, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
4 декабря, среда
23:42
Эксперты назвали лидера на рынке смартфонов с искусственным интеллектом
22:57
В городе Ош руководителя ЦСМ сотрудники ГКНБ забрали на беседу прямо с заседания
22:26
Гарантийный фонд оказал поддержку бизнесу на более чем 11 миллиардов сомов
22:00
Чудаки парковки. В Бишкеке нарушители заезжают на тротуары и газоны
21:43
В Баткене впервые провели операцию пациентке с врожденным пороком сердца