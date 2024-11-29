Корпорация Xiaomi разработает процессор для использования в смартфонах. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что в компании намерены снизить зависимость от иностранных производителей. В настоящий момент Xiaomi закупает процессоры у корпораций Qualcomm и MediaTek. Планы IT-гиганта сходятся с желанием китайского правительства, чтобы местные предприятия становились более независимыми, в первую очередь от США.

Массовое производство чипа ожидается в 2025 году — тогда же на его базе выйдут и новые смартфоны.

В материале говорится, что Xiaomi может выбрать компромиссное решение, так же как Samsung. Корейская корпорация выпускает одну часть аппаратов на базе чипа Qualcomm, другую — на базе собственного процессора Exynos.

При этом в создании флагманских девайсов Xiaomi тесно сотрудничает с американской Qualcomm. Так, новый флагман Xiaomi 15, выпущенный в конце октября, одним из первых на рынке получил процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite.