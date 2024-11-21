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Техноблог

В Австралии детям до 16 лет запретили доступ к социальным сетям

Правительство Австралии приняло закон, по которому дети младше 16 лет не могут пользоваться социальными сетями. Об этом говорится в публикации на сайте премьер-министра страны Энтони Альбанезе.

«Сегодня, 21 ноября, правительство приняло передовой в мире закон, устанавливающий минимальный возраст для пользователей соцсетей — 16 лет», — отмечается там.

Уточняется, что законопроект обеспечит большую защиту молодежи «на критических этапах ее развития».

Платформы должны принять разумные меры, чтобы предотвратить создание аккаунтов лицам младше указанного возраста. Среди соцсетей, которые подлежат возрастному ограничению, называют Snapchat, TikTok, Instagram, X (бывший Twitter) и другие.

«Это эпохальная реформа. Мы знаем, что некоторые дети найдут обходные пути, но мы посылаем сообщение компаниям соцсетей, чтобы они исправились», — добавил Энтони Альбанезе.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/311810/
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