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Техноблог

Apple выпустит бюджетный iPhone SE 4 в начале 2025 года

Бюджетный iPhone SE 4 с 5G-модемом от Apple выйдет к концу первого квартала 2025 года. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на аналитика Barclays Тома О’Мэлли.

Смартфон будет выпущен в марте 2025-го — спустя три года с выхода текущего iPhone SE третьего поколения. Предполагается, что новинка будет похожа на базовый iPhone 14 и предложит 6,1-дюймовый OLED-дисплей, Face ID, флагманский чип A17 Pro или A18, порт USB-C, одну камеру на задней панели на 48 мегапикселей, а также 8 гигабайт оперативной памяти для поддержки Apple Intelligence и первый модем Apple 5G.

Согласно многочисленным утечкам, Apple работает над фирменным 5G-модемом для iPhone с 2018 года. Ожидается, что это позволит компании снизить зависимость от Qualcomm. Ранее фирме продлили соглашение о поставке модемов для iPhone до 2026-го, так что Apple имеет достаточно времени для завершения перехода на собственную разработку. Как предполагает авторитетный аналитик Минг-Чи Куо, iPhone 17 Air также будет оснащен модемом Apple.

Третье поколение iPhone SE представлено 8 марта 2022 года по цене от $429.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/311748/
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