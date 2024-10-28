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Техноблог

Избавляют от зависимости. Правительство Индонезии запретило продажу iPhone 16

Власти Индонезии объявили, что разрешат ввоз iPhone 16 в страну для личного использования, однако строго запретили их продажу. Это решение было принято в рамках усилий по стимулированию развития местного производства и сокращению зависимости от иностранных товаров. Об этом сообщает издание The Straits Times (TST).

The Straits Times
Фото The Straits Times . В Индонезии запретили продажу iPhone 16

Министерство торговли Индонезии выпустило официальное заявление, в котором уточняется, что разрешение на ввоз iPhone 16 распространяется только на личное использование и не включает в себя коммерческую деятельность. Это означает, что люди могут приобрести устройства за рубежом и привезти их в Индонезию только для собственного использования. Продавать гаджеты внутри страны запрещено.

Эксперты считают, что это решение может оказать положительное влияние на развитие местного рынка смартфонов, поскольку местные производители получат возможность конкурировать с иностранными брендами на более равных условиях. Однако некоторые аналитики выражают опасения, что это может привести к увеличению цен на смартфоны в Индонезии и ограничению доступа к новым технологиям для местного населения.

Индонезийское правительство продолжает проводить политику протекционизма в отношении местных производителей, стремясь к развитию национальной экономики и сокращению зависимости от иностранных товаров. В последние годы страна ввела ряд мер по ограничению импорта различных товаров, включая автомобили и бытовую технику, с целью стимулирования внутреннего производства.

В то же время индонезийские потребители выражают разочарование по поводу ограничений на продажу iPhone 16. Они призывают правительство пересмотреть свое решение и найти более сбалансированный подход к развитию местного рынка, который бы учитывал интересы как производителей, так и потребителей.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/309548/
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