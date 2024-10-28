Национальный IT-турнир пройдет в Бишкеке 20-21 ноября

В Бишкеке 20-21 ноября состоится национальный IT-турнир. Он определит лучших специалистов в таких ключевых направлениях, как дизайн, анимация, хакатоны, мобилография, робототехника, киберспорт, кибербезопасность и другие. Об этом сообщил глава Федерации дронов и робототехники Байзак Урмамбетов на пресс-конференции.
Мероприятие объединит команды из всех университетов Кыргызстана.
Турнир станет этапом на пути к открытию Федерации дронов и робототехники.
Его проводят для выявления и отбора самых талантливых участников, которые смогут представлять страну на международных соревнованиях. В феврале следующего года победители встретятся с командами международных университетов, включая Казанский федеральный университет, Российский университет дружбы народов (РУДН) и КазГУ. Финальный этап — участие в «Играх будущего», которые планируют провести летом 2025-го.
Организаторы подчеркивают, что турнир направлен на поддержку IT-сообщества КР и проводится исключительно на некоммерческой основе: участие для всех участников и зрителей бесплатное.
Справка 24.kg
«Игры будущего» — международный киберспортивный турнир, который объединяет соревнования по инновационным видам спорта и цифровым технологиям, включая робототехнику, дроны, киберспорт, дополненную реальность и другие направления. Идея мероприятия — показать синтез спорта и технологий будущего, которые выходят за рамки традиционных видов спорта и внедряют новые форматы соревнований.
В рамках «Игр будущего» участники обычно соревнуются в различных дисциплинах, связанных с цифровыми навыками и инновационными технологиями. Турнир привлекает внимание разработчиков, технологических компаний и, конечно, IT-специалистов и геймеров, объединяя их в одном пространстве.