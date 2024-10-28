Национальный IT-турнир пройдет в Бишкеке 20-21 ноября

В Бишкеке 20-21 ноября состоится национальный IT-турнир. Он определит лучших специалистов в таких ключевых направлениях, как дизайн, анимация, хакатоны, мобилография, робототехника, киберспорт, кибербезопасность и другие. Об этом сообщил глава Федерации дронов и робототехники Байзак Урмамбетов на пресс-конференции.

Мероприятие объединит команды из всех университетов Кыргызстана.

Турнир станет этапом на пути к открытию Федерации дронов и робототехники.

Его проводят для выявления и отбора самых талантливых участников, которые смогут представлять страну на международных соревнованиях. В феврале следующего года победители встретятся с командами международных университетов, включая Казанский федеральный университет, Российский университет дружбы народов (РУДН) и КазГУ. Финальный этап — участие в «Играх будущего», которые планируют провести летом 2025-го.

Организаторы подчеркивают, что турнир направлен на поддержку IT-сообщества КР и проводится исключительно на некоммерческой основе: участие для всех участников и зрителей бесплатное.