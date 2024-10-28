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Техноблог

В смартфоны OnePlus добавили функцию передачи файлов на iPhone

В смартфонах OnePlus появилась функция передачи файлов на iPhone. Об этом сообщает издание 9to5Google.

Компания OnePlus представила новую функцию «Поделиться с iPhone», которая позволяет пользователям передавать файлы между устройствами на Android и iOS. Эта опция встроена в оболочку OxygenOS 15 и доступна для использования после выбора файла и нажатия на кнопку «Поделиться с iPhone» в меню «Поделиться».

Для владельцев iPhone необходимо установить приложение «O+ Connect» из App Store и предоставить необходимые разрешения. Важно, чтобы приложение оставалось открытым до завершения передачи файлов. Кроме того, пользователь iOS-устройства должен подключиться к созданной Wi-Fi-сети от OnePlus.

Эксперты выражают сомнения в популярности этой функции из-за неудобств в ее использовании. Также они критикуют скорость передачи данных, считая, что заставлять пользователей iPhone загружать приложение не является оптимальным решением.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/309468/
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