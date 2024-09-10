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Техноблог

iPhone 16, Apple Watch Series 10, AirPods: что еще показали на презентации Apple

Корпорация Apple в рамках презентации It`s Glowtime официально представила новые смартфоны iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Устройства получили увеличенные экраны и новые возможности для видеосъемки.

Смартфоны оснащены 16-ядерным процессором A18 Pro — в компании утверждают, что это самый мощный чип среди всех мобильных телефонов. iPhone 16 Pro получил дисплей 6,3 дюйма, а iPhone 16 Pro Max — 6,9 дюйма. За счет увеличения дисплея новые смартфоны получили улучшенные батареи.

У iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max сверхширокоугольные камеры на 48 мегапикселей с пятикратным зумом, ранее являвшимся эксклюзивом версии iPhone 15 Pro Max. В компании представили целый ряд функций для редактирования и улучшения видео, в том числе замены фокуса на уже снятом ролике, наложения звука или голоса поверх записанного. Устройства смогут снимать видео в разрешении 4K и с частотой кадров 120 FPS, также можно будет замедлять или ускорять уже снятое видео без потерь для картинки.

Появилась универсальная кнопка Action Button, чувствительная к силе нажатия, за счет чего камера сможет фокусироваться при легком нажатии и делать снимок — при сильном. Кнопка будет менять свой функционал в зависимости от приложения.

Смартфоны обладают целым рядом новых ИИ-функций Apple Intelligence, включая инструмент генерации и редактирования изображений, возможность создавать новые эмодзи по описанию, — они называются Genmoji. Также появился «умный» поиск фотографий по медиатеке с помощью текстового описания.

В продажу iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max поступят в четырех цветах корпуса. iPhone 16 Pro можно будет приобрести с 20 сентября по цене $999, а iPhone 16 Pro Max — за $1 тысячу 199.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/304534/
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