Telegram обновил политику модерации

Telegram обновил политику, разрешив пользователям сообщать модераторам о «незаконном контенте» в частных группах, свидетельствует раздел часто задаваемых вопросов (FAQ) на сайте мессенджера.

«Во всех приложениях Telegram есть кнопки «Пожаловаться», которые позволяют вам сообщать о незаконном контенте нашим модераторам всего несколькими нажатиями», — сказано на сайте компании.

Ранее там говорилось, что «все чаты Telegram и групповые чаты являются приватными» (кроме каналов и ботов) и администрация мессенджера «не обрабатывает никакие запросы, связанные с ними», свидетельствует кэшированная копия страницы.

Как свидетельствуют сохранившиеся копии страницы FAQ, обновления в политику Telegram были внесены менее чем сутки назад. Еще 5 сентября в разделе про незаконный контент было написано, что администрация мессенджера не обрабатывает запросы по приватным чатам.

Telegram изменил политику модерации на фоне уголовного преследования основателя мессенджера Павла Дурова во Франции. Он был задержан 24 августа во французском аэропорте Ле-Бурже. Ему предъявили 12 обвинений, включая соучастие в хранении и распространении детской порнографии и наркотиков, мошенничестве и другие.

Парижский суд отпустил его под залог в 5 миллионов евро, но запретил покидать Францию.

В ночь на 6 сентября Павел Дуров впервые после задержания в Париже прокомментировал ситуацию.