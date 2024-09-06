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Техноблог

YouTube прекратит рекомендовать подросткам видео, идеализирующие стандарты веса

YouTube перестанет рекомендовать подросткам и детям видео, в которых идеализируется определенный вес тела, уровень физической подготовки или красоты Об этом сообщает The Guardian.

Платформа продолжит разрешать 13–17-летним смотреть такие видео, но они перестанут появляться в рекомендациях.

В YouTube добавили, что эксперты комитета по делам молодежи и семей заявили, что некоторые категории видео, которые могут быть «безобидными» при однократном просмотре, могут стать «проблемными» при многократном.

«В то время как у подростков формируются мысли о том, кто они такие, и их собственные стандарты для себя, повторное потребление контента с идеализированными стандартами, который начинает формировать нереалистичные внутренние стандарты, может привести некоторых к формированию негативных убеждений о себе», — отметила доктор Гарт Грэм.

Новые правила касаются контента, который идеализирует одни физические особенности по сравнению с другими. Например, косметические процедуры, позволяющие сделать нос более тонким. Также речь идет о видео, которые идеализируют фитнес или вес тела (программы упражнений, поощряющие стремление к определенной внешности), а также поощряют социальную агрессию, например физическое запугивание.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/304195/
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