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Техноблог

После ареста Павла Дурова по всему миру начался бум скачивания Telegram

После ареста основателя Telegram Павла Дурова резко увеличилось количество скачиваний приложения. Об этом сообщили журналисты TechCrunch и аналитики Sensor Tower.

Так, количество загрузок с 24 августа увеличилось на 4 процента по всему миру. Во Франции Telegram стал самым скачиваемым приложением среди пользователей iPhone. Так, если 23 августа мессенджер был лишь в топ-50 программ по скачиванию, то на данный момент он занимает первую строчку французского рейтинга App Store.

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В США Telegram поднялся до второй строки в рейтинге соцсетей, позже опустившись на третью. В чарте лучших приложений поднимался до десятого места, до ареста занимал лишь 18-ю строчку.

В СМИ предполагают, что мессенджер скачивали из любопытства, вызванного новостями, и в знак поддержки Павла Дурова.

В России бума скачиваний, как в США и Франции, не произошло, заметили в Hi-Tech Mail. До и после ареста основателя Telegram приложение было в топ-10 российского App Store. Вероятно, потому, что сервисом и так пользуется большинство жителей РФ.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/303217/
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