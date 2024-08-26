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Техноблог

Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила первое заявление

Команда Telegram отреагировала на задержание в Париже основателя Павла Дурова.

В компании заявили, что продолжают поддерживать стандарты соответствия законодательству Европейского союза, включая закон о цифровых услугах.

Также команда заявляет, что модерация мессенджера соответствует всем стандартам.

«Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», — заявили в компании.

В современном цифровом мире почти миллиард пользователей по всему миру используют Telegram как средство общения и источник важной информации. Ответственность за контент, создаваемый пользователями, не может лежать только на самой платформе, говорится в тексте.

Напомним, основателя Telegram Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже.

По данным французского телеканала TF1, миллиардер прилетел во Францию из Азербайджана на своем частном самолете.

Власти Франции обвиняют его в соучастии в торговле наркотиками, преступлениях против детей и мошенничестве из-за отсутствия модерации в Telegram.

Срок содержания Павла Дурова под стражей продлили на 48 часов, сообщает AFP.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/303019/
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