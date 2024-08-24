Пауэрбанк-спинер с ручной зарядкой создали в Индии

Индийская компания Nu Republic представила пауэрбанк Cybotron Spin, у которого есть спинер для ручной подзарядки устройства. Об этом сообщил портал hi-tech.

Пауэрбанк получил объем аккумулятора в 10 тысяч мАч и поддержку двух способов зарядки: через 22,5-ваттный кабель и 15-ваттную беспроводную. Гаджет крепится к задней стороне смартфона при помощи магнитов. Он также оснащен разъемами USB Type-C (на вход и выход), Lightning (только вход) и USB Type-A (только выход). У устройства есть небольшой дисплей для отслеживания процентов заряда.

Фото Nu Republic. Пауэрбанк Cybotron Spin

Если покрутить пауэрбанк, он начинает вырабатывать энергию благодаря небольшой динамо-машинке, преобразующей вращение в ток. Отличный вариант для походов или просто локаций, где нет доступных розеток. Единственное, компания не уточнила, сколько придется приложить усилий для достижения 100 процентов заряда.

Пока что пауэрбанк Nu Republic Cybotron Spin доступен исключительно в Индии. Его стоимость — около $29.