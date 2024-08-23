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Техноблог

Названы смартфоны Xiaomi, которые будут обновлены до новой версии Android

Портал Shift Delete опубликовал список смартфонов Xiaomi, которые получат обновление до Android 15.

Среди устройств Xiaomi обновления стоит ждать владельцам Xiaomi 12, 12 Lite 5G, 12 Pro, 13, 13 Lite, 13 Pro, 13 Ultra, 13T, 13T Pro, 14, 14 Ultra, Mix Flip и Mix Fold 4. В случае с Poco обновлены будут Poco F5, F5 Pro, F6, F6 Pro, M6 4G, M6 5G, M6 Plus, M6 Pro, X6 и X6 Pro.

Также обновление выйдет для Redmi 12, 13 5G, 13 4G, A3, 12 4G, Note 12 Pro 4G, Note 12 Turbo, Note 12S, Note 12T Pro, Note 13 4G, Note 13 5G, Note 13 Pro 4G, Note 13 Pro 5G и Note 13 Pro+.

Этот список неофициальный, поэтому данная информация ничем не подтверждена. Тем не менее все упомянутые смартфоны — это актуальные устройства, поэтому шансы, что Xiaomi их обновит, высоки.

Android 15 пока еще не вышел даже для смартфонов Pixel, и компания Google продолжает активно работать над новой мобильной операционной системой. Последние бета-версии получили значительные улучшения, включая поддержку спутниковой связи, мониторинг состояния батареи, частичное разделение экрана, обнаружение автономных устройств и многое другое.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/302817/
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