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Техноблог

Mazda презентовала новый логотип. Он теперь не трехмерный, а плоский

Новый логотип Mazda появился на японском сайте торговых марок Chizai-Watch, сообщает carbuzz.com.

Как отмечают эксперты, поданная заявка показывает слегка обновленный дизайн существующих крыльев Mazda с уменьшенной текстурой и более четкими линиями.

Новый логотип стал одномерным, без скульптурной текстуры, следуя современным трендам, как это сделали другие автопроизводители, такие как Volkswagen. Это уже 16-я итерация брендинга японского автопроизводителя.

Новый логотип напоминает символ Infiniti, если его перевернуть. Ранее в этом году Mazda представила два концепта, EZ-6 и Arata, оба с упрощенным светящимся логотипом, похожим на недавно зарегистрированный в Японии. Ожидается, что новый логотип может появиться на новых электрических моделях, таких как обновленный MX-5.

Изменение логотипа — важный шаг для автопроизводителей в стремлении привлечь новых клиентов и продемонстрировать свою готовность к будущим технологиям. Mazda, как и другие производители, регулярно обновляет свою идентичность в соответствии с меняющимися целями и партнерами. Новый логотип подчеркивает переход к электрификации и современным технологиям.

Компания Mazda представит новый электрокар в 2027 году. По словам генерального директора концерна Масахиро Моро, с этого года японский автопроизводитель начнет выпускать «одну электрическую модель за другой», чтобы нагнать конкурентов.

У Mazda уже есть один электромобиль — кроссовер MX-30. Однако эта модель изначально создавалась в качестве гибрида и только потом получила полностью электрическую силовую установку с очень маленьким запасом хода в 200 км на одной зарядке. Новый же электрокар Mazda гибридной установки не получит, тем самым он станет первой моделью бренда, не имеющей модификации с ДВС.

Разработкой систем управления для электромобилей Mazda будет заниматься совместно с Toyota. Кроме того, компания с 2028 года начнет серьезно наращивать производство электрокаров в первую очередь для рынка Китая, где электрификация идет наиболее быстрыми темпами. Выпускать их планируется на совместном производстве Changan-Mazda.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/300362/
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