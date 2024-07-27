Оригинальный смартфон в честь Дэдпула и Росомахи выпустила китайская POCO

X / @Himanshu_POCOСупергеройский POCO F6

Китайская компания POCO представила новую версию своего смартфона F6. Ее приурочили к выходу фильма «Дэдпул и Росомаха». На гаджете изображены главные герои нового блокбастера, пишет портал @hi-tech.

Смартфон выполнен в красном цвете в честь костюма Дэдпула. На задней стороне девайса изобразили самого супергероя, а также Росомаху — другого персонажа нового фильма. Там также логотип серии фильмов. Помимо этого, лого Дэдпула представлено и на скрепке для извлечения лотка сим-карты, и на зарядном устройстве — в качестве наклейки. Смартфон продают в коробке, которую также украсили в честь фильма.

Фото X / @Himanshu_POCO. Супергеройский POCO F6

В остальном смартфон POCO F6 не отличается от обычной версии гаджета, выпущенного в мае. Он получил процессор Snapdragon 8s Gen 3, 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 ватт.

У POCO F6 экран 6,67 дюйма с частотой обновления 120 герц. Камеры: основная 50 мегапикселей (Sony LYT-600), широкоугольная 8 мегапикселей (Sony IMX355), фронтальная 20 мегапикселей. Работает под управлением HyperOS.

Фото X / @Himanshu_POCO. Супергеройский POCO F6

Стоит уникальный POCO F6 около 30 тысяч сомов. Это дешевле обычной версии смартфона. Первые покупатели получат гаджет 7 августа. Всего в продажу поступило 3 тысячи экземпляров.