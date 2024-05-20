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Техноблог

Корпорация Google выпустила вторую бета-версию операционной системы Android 15

Корпорация Google выпустила вторую бета-версию операционной системы Android 15, сообщает издание 9to5Mac.

В первую очередь Google открыла доступ к новой ОС пользователям фирменных смартфонов Pixel. Также бета-версию смогут скачать и установить владельцы смартфонов других OEM-производителей — Nothing, Oppo, OnePlus, Xiaomi и Vivo.

«Android 15, на первый взгляд, не выглядит совершенно новой, но внутри у нее много изменений. Небольшие апдейты, влияющие на общее качество использования и производительность телефона», — описали обновление авторы медиа. По их словам, публичная версия новой операционной системы должна появиться позже.

Также специалисты объяснили, как установить вторую бета-версию Android 15 на смартфон. Для этого нужно перейти на сайт Android, выбрать производителя своего устройства и нажать на кнопку «Получить бета-версию». Для девайса каждого бренда может быть отдельная инструкция для установки ОС. «Найдите время, чтобы прочитать руководство для каждого OEM-производителя, и внимательно следуйте инструкциям производителя», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/294398/
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