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Техноблог

Илон Маск сообщил дату релиза человекоподобных роботов Tesla

Илон Маск сообщил дату релиза человекоподобных роботов Tesla. По данным Reuters, роботы Optimus от Tesla начнут продаваться в 2025 году.

Робот-гуманоид Optimus пока продолжает проходить испытания в лаборатории компании Tesla, но может быть готов к релизу уже в конце следующего года. Об этом сообщает агентство со ссылкой на заявление генерального директора Tesla Илона Маска.

Tesla
Фото Tesla

Tesla является одной из нескольких компаний в мире, которая сделала ставку на разработку роботов-гуманоидов для удовлетворения потенциальной нехватки рабочей силы и выполнения повторяющихся задач. Подобные машины могут быть задействованы в опасной или рутинной работе в таких отраслях, как логистика, складирование, розничная торговля и производство.

Во время последней телефонной конференции Илон Маск сказал инвесторам, что, по его мнению, роботы Optimus смогут приступить к выполнению некоторых задач на заводе Tesla к концу 2024 года. В свободную же продажу машины, как ожидается, поступят в конце 2025-го.

«Я думаю, что Tesla находится в лучшем положении среди всех производителей роботов-гуманоидов в контексте перспективы высокого спроса и наладки массового производства», — сказал Маск инвесторам.

По данным Reuters, к числу компаний, которые разрабатывают человекоподобных роботов, также относятся Honda и Boston Dynamics в тандеме с Hyundai Motor. Кроме того, похожие планы в 2024 году озвучил стартап Fig — компания намерена делать роботов-гуманоидов в партнерстве с автопроизводителем BMW.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/292539/
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