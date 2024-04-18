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Техноблог

В мессенджере WhatsApp появились фильтры чатов

Разработчики WhatsApp добавили в мессенджер три фильтра для более быстрого и удобного поиска нужных переписок. Об этом сообщается в блоге компании.

По словам разработчиков, нововведение должно помочь пользователям найти определенное сообщение или чат. Всего было добавлено три фильтра: «Все», «Непрочитанные» и «Группы».

При выборе фильтра «Все» пользователь увидит все свои переписки. Если выбрать «Непрочитанные», то будут показаны чаты, оставшиеся без ответа, — переписки с непрочитанными сообщениями и сообщения, которые были отмечены пользователем как непрочитанные.

Третий фильтр «Группы» выводит все групповые чаты в отдельный раздел, в котором будут показаны все групповые переписки, включая подгруппы сообществ. Создатели мессенджера отмечают, что пользователи давно просили такую функцию.

Наличие фильтров в WhatsApp не только поможет с быстрым поиском нужных переписок, но и упорядочит чаты у активных пользователей мессенджера. Разработчики обещают улучшить нововведение в будущем, а пока что функция проходит этап развертывания, поэтому она станет доступна пользователям WhatsApp в ближайшее время.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/291865/
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