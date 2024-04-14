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Техноблог

Электробайк Иж-49 с ретродизайном представил российский концерн «Калашников»

Фото © Калашников. Российский электробайк Иж-49

Концерн «Калашников» выпустил электрический мотоцикл Иж-49. Байк выдержан в стиле классического Иж-49, который выпускался Ижевским машиностроительным заводом в начале 1950-х годов, пишет издание Motor.

Байк положит начало лимитированной серии двухколесной техники под маркой Иж. Одноместный мотоцикл комфортен в управлении, имеет передовую «начинку» и лаконичные формы. Предназначен он для поездок по городу и может проезжать без подзарядки до 80 километров.

Вес мотоцикла — 130 килограммов. В движение Иж-49 приводится двигателем постоянного тока c воздушным охлаждением. Его максимальная мощность — 27,2 лошадиные силы, номинальная — 13,5. Максимальная скорость — 90 километров в час.

В серию двухколесной техники Иж войдут исторические реплики мотоциклов, выпускавшихся на Ижевском заводе в XX веке, а также экспериментальные байки. Выпускать их будут лимитированными партиями.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/291474/
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