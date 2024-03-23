Первый в мире человек с вживленным в мозг чипом сыграл в шахматы силой мысли

Neuralink впервые показала на видео первого пациента, в мозг которого был вживлен чип компании. Им оказался 29-летний парализованный Ноланд Арбо. Демонстрация возможностей мужчины прошла в рамках прямого эфира Neuralink в X.

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Компанию Neuralink основал Илон Маск. Она разрабатывает имплантируемые в мозг чипы, которые помогают парализованным пациентам пользоваться компьютером. В конце 2023 года компания начала испытания на добровольцах, а уже через пару месяцев Маск сообщил о достижении многообещающих результатов.

Ноланд Арбо рассказал, что оказался парализованным ниже шеи восемь лет назад. Операция от Neuralink стала для него вторым шансом на более или менее полноценную жизнь. По его словам, имплант сильно изменил его возможности и он очень ими доволен.

Парализованный парень с имплантированным чипом играет в шахматы силой мысли.

Операция прошла быстро и без осложнений. Уже через сутки Ноланд Арбо прошел контрольное обследование и был выписан. Мужчина призвал других людей, которым выпадет возможность проведения такой операции, не бояться процедуры.

Он также рассказал, что при помощи чипа быстро научился взаимодействовать с компьютером. Теперь может легко листать веб-страницы, смотреть видео и даже играть в видеоигры. В основном мужчина пока играет в шахматы, но также пытается освоить и стратегию Sid Meier’s Civilization VI. Он проводит сессии продолжительностью несколько часов из-за чего имплант приходится часто заряжать.

Операция прошла в январе 2024 года. Уже в феврале Маск сообщил, что с пациентом все хорошо и он уже управляет курсором мышки.