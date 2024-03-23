22:25
USD 89.51
EUR 97.09
RUB 0.97
Техноблог

Первый в мире человек с вживленным в мозг чипом сыграл в шахматы силой мысли

Neuralink впервые показала на видео первого пациента, в мозг которого был вживлен чип компании. Им оказался 29-летний парализованный Ноланд Арбо. Демонстрация возможностей мужчины прошла в рамках прямого эфира Neuralink в X.

Читайте по теме
Первому человеку вживили нейрочип Neuralink для управления гаджетами

Компанию Neuralink основал Илон Маск. Она разрабатывает имплантируемые в мозг чипы, которые помогают парализованным пациентам пользоваться компьютером. В конце 2023 года компания начала испытания на добровольцах, а уже через пару месяцев Маск сообщил о достижении многообещающих результатов.

Ноланд Арбо рассказал, что оказался парализованным ниже шеи восемь лет назад. Операция от Neuralink стала для него вторым шансом на более или менее полноценную жизнь. По его словам, имплант сильно изменил его возможности и он очень ими доволен.

Парализованный парень с имплантированным чипом играет в шахматы силой мысли.

Операция прошла быстро и без осложнений. Уже через сутки Ноланд Арбо прошел контрольное обследование и был выписан. Мужчина призвал других людей, которым выпадет возможность проведения такой операции, не бояться процедуры.

Он также рассказал, что при помощи чипа быстро научился взаимодействовать с компьютером. Теперь может легко листать веб-страницы, смотреть видео и даже играть в видеоигры. В основном мужчина пока играет в шахматы, но также пытается освоить и стратегию Sid Meier’s Civilization VI. Он проводит сессии продолжительностью несколько часов из-за чего имплант приходится часто заряжать.

Операция прошла в январе 2024 года. Уже в феврале Маск сообщил, что с пациентом все хорошо и он уже управляет курсором мышки.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/289648/
просмотров: 297
Версия для печати
Материалы по теме
HMD Global выпустит новую версию легендарного телефона Nokia 3210 в мае
Признаки написанной искусственным интеллектом статьи определили ученые
Лучший смартфон для съемки фото и видео назвали эксперты
Компания Radia планирует построить самый большой самолет в мире WindRunner
В WhatsApp на Android появится функция блокировки при помощи пароля
В Android появится возможность отправлять SMS через спутник
Новый смартфон Xiaomi получит большой запас памяти и спутниковую связь
Samsung сократила сроки поддержки своих смартфонов
Ученые создали способ точно определять местоположение человека по смартфону
Компания Samsung представила смартфон-браслет
Популярные новости
Электронная цифровая подпись. Для чего нужна и&nbsp;как получить Электронная цифровая подпись. Для чего нужна и как получить
Лучший смартфон для съемки фото и&nbsp;видео назвали эксперты Лучший смартфон для съемки фото и видео назвали эксперты
Признаки написанной искусственным интеллектом статьи определили ученые Признаки написанной искусственным интеллектом статьи определили ученые
Компания Radia планирует построить самый большой самолет в&nbsp;мире WindRunner Компания Radia планирует построить самый большой самолет в мире WindRunner
Бизнес
Промокоды на&nbsp;авиабилеты от&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; Промокоды на авиабилеты от «Тинькофф»
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
23 марта, суббота
22:14
30 молодых кыргызстанцев получили оборудование для запуска бизнес-проектов 30 молодых кыргызстанцев получили оборудование для запу...
22:01
Крупный пожар в жилом доме в Бишкеке: погиб один человек
21:37
Первый в мире человек с вживленным в мозг чипом сыграл в шахматы силой мысли
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 марта: осадки не ожидаются
20:35
Общегородской субботник. Более 200 тонн мусора вывезли с улиц Бишкека