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Техноблог

На Луне предложили построить оптоволоконную сейсмическую сеть

Ученые Океанографического института Вудс-Хоул и их коллеги предложили построить на Луне оптоволоконную сейсмическую сеть. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Seismological Research Letters.

По мнению специалистов, оптоволоконная сейсмическая сеть сможет идентифицировать тип сейсмических волн, которые предоставят много информации о глубокой структуре ядра Луны. Система распределенного акустического зондирования (DAS) работает на основе крошечных дефектов внутри длинного оптического волокна.

Прибор, называемый запросчиком, на одном конце волокна посылает лазерные импульсы по кабелю, которые отражаются от дефектов волокна и возвращаются к прибору. Когда волокно повреждается сейсмической активностью, исследователи могут изучить изменения в отраженных импульсах, чтобы узнать больше о возникающих сейсмических волнах. В одном кабеле могут содержаться тысячи датчиков.

Если удастся обеспечить питание и ремонт лунной оптоволоконной сейсмической сети, то она сможет работать годами, отмечают ученые. Кроме того, систему можно будет объединить с другими возможными программами, такими как строительство радиотелескопа.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/288151/
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