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Техноблог

Сверхвысокий небоскреб построит в Дубае компания Mercedes-Benz

Фото Mercedes-Benz. Высота небоскреба составит 341 метр

Mercedes-Benz показала, как будет выглядеть сверхвысокий небоскреб, который компания возведет в Дубае. Об этом сообщило издание New Atlas.

Небоскреб стоимостью $1 миллиард получит максимальную высоту 341 метр. Постройка расположится в центре Дубая, откуда открывается вид на самое высокое здание в мире — Бурдж-Халифу.

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В здании будет 65 этажей, большую часть которых займут роскошные жилые апартаменты. Всего 150 квартир и пять пентхаусов. Апартаменты будут стоить до $10 миллионов. Предусмотрены услуги шофера, автоматизированная парковка автомобилей сотрудниками отеля и террасы с пейзажным бассейном.

Здание построят в форме пули, расположенной на вершине скульптурного основания. Небоскреб частично покроют солнечными панелями, что снизит его потребности в энергии, основанной на электрической сети.

Mercedes-Benz
Фото Mercedes-Benz. В здании будет 150 роскошных квартир

Башня состоит из трех элементов. Первый элемент — ядро и горизонтальная структура балконов. Второй — примыкающая к нему ламельная конструкция с ее динамичными линиями. Она охватывает весь объем башни, как каркас. Третий элемент — закрытый южный фасад с визуально ярким дизайном, который выделяет башню среди других.

Mercedes-Benz
Фото Mercedes-Benz. На террасах установят бассейны с потрясающим видом

Облицовка не только обеспечивает затенение от палящего летнего солнца, но и способствует повышению энергоэффективности здания за счет интеграции фотоэлектрических систем.

Проект планируют завершить в 2026 году.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/285871/
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