Обновление iOS 18 для операционной системы от Apple выйдет летом 2024 года

Операционная система iOS 18, выход которой запланирован на осень 2024 года, может стать самым крупным обновлением ПО для iPhone в истории. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

В обновлении разработчики могут добавить к iMessage кроссплатформенный стандарт обмена сообщениями, что улучшит совместимость приложений iPhone c устройствами на Android. Вероятно, добавится возможность отправки аудиосообщений, а также фото и видео в высоком разрешении, появится индикатор набора текста.

Также в iOS 18 могут улучшить голосовой помощник Siri с помощью генеративных функций ИИ. В компании рассматривают возможность интеграции ИИ в другие приложения, в том числе в Pages, Apple Music, Keynote и Xcode.

Ранее Apple выпустила обновление операционной системы iOS 17.3, в котором улучшила защиту от кражи смартфона и добавила функцию совместных плейлистов в Apple Music. Также компания тестирует новую функцию, благодаря которой можно будет получить скидки на новые подписки при условии, что пользователь уже имеет одну из них.