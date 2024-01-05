«Тетрис» покорен. Американский подросток первым в истории прошел игру до конца

Подросток из Оклахомы Уиллис Гибсон стал первым человеком в истории, который полностью прошел оригинальную версию игры «Тетрис». Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее данным, 13-летний парень достиг последнего 157-го уровня игры на игровой приставке Nintendo, где игра «зависла» из-за программных ограничений.

Ранее до такого уровня доходил только искусственный интеллект. Уиллис играет на соревновательном уровне с 2021 года и заявил, что он «невероятно рад» своему достижению. Видео своего прохождения игры он разместил в интернете.

«Тетрис» создал в 1984 году советский программист Алексей Пажитнов на компьютере «Электроника-60». Игра до сих пор популярна во всем мире.