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Техноблог

Местоположение владельца смартфона научились определять по СМС

В Нью-Йоркском университете научились определять локацию получателя СМС с точностью до 96 процентов. Группа специалистов по безопасности из Северо-Восточного и Нью-Йоркского университетов опубликовала исследование, в котором раскрыла технику достаточно точного определения местоположения получателя СМС-сообщения на основе анализа задержек при доставке текстовых сообщений.

«Наши результаты показали, что после тренировки модели машинного обучения отправитель СМС может точно определить несколько местонахождений получателя. Наша модель достигает точности до 96 процентов для определения региона внутри разных стран мира», — говорится в исследовании.

Отмечается, что метод не дает абсолютно точного результата, но отслеживает получателя до определенного района страны. В примере они пытались найти абонента в Бельгии. Система смогла определить с точностью до 86 процентов район, в котором находился получатель.

В основе технологии — «тихие» СМС. При отправке такого сообщения абонент не получает уведомление, а отправляющая сторона способна проследить местоположение получателя. Ученые смогли использовать для этих целей только приложение, отправляющее подобные СМС-сообщения.

Информация о местоположении вычисляется из времени задержки в доставке СМС. Период определяется от момента отправки до прихода служебных уведомлений о доставке сообщения от оператора. Именно эти данные и анализирует система на основе машинного обучения.

Эксперимент прошел в США, ОАЭ и семи европейских странах, охватив 10 операторов связи с сетями LTE, LTE+ и 5G NSA. При этом точность определения района внутри Бельгии оказалась самой высокой, в других странах она снижалась. Например, в Греции — 79 процентов, в ОАЭ — 76 процентов, а в Германии — 68 процентов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/268536/
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