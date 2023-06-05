Смартфоны Infinix первыми в мире получат встроенный искусственный интеллект

Смартфоны Infinix первыми в мире получат встроенный ChatGPT. Китайский Infinix станет первым производителем устройств с интегрированной в систему нейросетью ChatGPT. Об этом в своем Twitter сообщил инсайдер Ice Universe.

По данным источника, чат-бот ChatGPT будет встроен в операционную систему смартфонов Infinix и объединен с голосовым ассистентом Folax, что расширит функционал устройств компании.

Первыми гаджетами с предустановленным ассистентом на базе ChatGPT станут смартфоны серии Infinix Note 30. Их обладатели смогут пользоваться чат-ботом бесплатно и, вероятно, без необходимости регистрации аккаунта в сервисе OpenAI.

Отмечается, что подобное решение может сподвигнуть других производителей на эксперименты, однако официально об интеграции чат-бота ChatGPT в устройствах не сообщали ни в Infinix, ни в других компаниях.