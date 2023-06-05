01:10
USD 89.09
EUR 98.53
RUB 0.99
Техноблог

Смартфоны Infinix первыми в мире получат встроенный искусственный интеллект

Смартфоны Infinix первыми в мире получат встроенный ChatGPT. Китайский Infinix станет первым производителем устройств с интегрированной в систему нейросетью ChatGPT. Об этом в своем Twitter сообщил инсайдер Ice Universe.

По данным источника, чат-бот ChatGPT будет встроен в операционную систему смартфонов Infinix и объединен с голосовым ассистентом Folax, что расширит функционал устройств компании.

Первыми гаджетами с предустановленным ассистентом на базе ChatGPT станут смартфоны серии Infinix Note 30. Их обладатели смогут пользоваться чат-ботом бесплатно и, вероятно, без необходимости регистрации аккаунта в сервисе OpenAI.

Отмечается, что подобное решение может сподвигнуть других производителей на эксперименты, однако официально об интеграции чат-бота ChatGPT в устройствах не сообщали ни в Infinix, ни в других компаниях. 
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/267238/
просмотров: 4586
Версия для печати
Материалы по теме
Microsoft выпустила отдельное приложение для Android с ИИ-помощником Copilot
Лучшие смартфоны 2023 года назвал эксперт
Новые смартфоны Sony Xperia Pro получат ручную регулировку объектива
Приложение, подсчитывающее калории в блюде по фото, разработали эксперты
Netflix выпустит игры по сериалам «Игра в кальмара» и «Бумажный дом»
Samsung переименует свои смартфоны в AI Phone
Tesla показала новую версию человекоподобного робота Optimus Bot: что он умеет
Эксперты предупредили, что новогодние украшения влияют на работу Wi-Fi
Hyundai создала колеса с выдвижными шипами для зимней езды
В Китае создан смартфон с функцией разблокировки жестом
Популярные новости
&laquo;Тетрис&raquo; покорен. Американский подросток первым в&nbsp;истории прошел игру до&nbsp;конца «Тетрис» покорен. Американский подросток первым в истории прошел игру до конца
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
7 января, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Рождеством Христовым
6 января, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 января: облачно
17:51
Самоубийство Арстана Алая. Генеральная прокуратура начала проверку
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 6 января. Больше всего подорожали помидоры
12:00
Развлечения на Святки. Гадания, которые помогут предсказать будущее
10:00
Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
5 января, пятница
22:53
«Тетрис» покорен. Американский подросток первым в истории прошел игру до конца