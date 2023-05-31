В ОАЭ успешно испытали технологию искусственного дождя в пустыне

Объединенные Арабские Эмираты успешно испытали технологию искусственного дождя в пустыне при температуре 50 градусов по Цельсию. Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что для борьбы с 50-градусной жарой в ОАЭ намерены использовать дроны, чтобы вызвать дождь.

Этот метод известен как «посев облаков». В ОАЭ использовали беспилотники, поражающие облака электрическим током, что провоцирует их столкновение и выпадение осадков.

Директор отделения строительной компании в ОАЭ Пол Данн ранее предложил строить «города-губки» (sponge cities), которые должны одновременно бороться с засухой и потопами. Суть концепции «губчатых городов» сводится к тому, чтобы использовать экологичные пористые песчаные материалы при строительстве дорог, парковок, тротуаров и других покрытий, на которых обычно скапливается дождевая вода. Под губчатыми покрытиями эффективно установить подземные водохранилища, куда будет стекать вода, которую затем можно будет фильтровать и повторно использовать.