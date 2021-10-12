Космический телескоп Hubble зафиксировал яркий пример галактического взаимодействия, которое происходит на расстоянии более 100 миллионов световых лет от Земли. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

Фото из интернета. Телескоп Hubble запечатлел столкновение двух галактик

По их данным, нижняя галактика, которая на снимке выглядит как яркое круглое пятно, известна как NGC 5953. Яйцевидная галактика, тяготеющая к правому верхнему углу, называется NGC 5954.

NGC 5954 «сращивается» с NGC 5953 под действием огромного гравитационного притяжения. Такие гравитационные взаимодействия — не новость. Они являются важной частью галактической эволюции.

Большинство современных астрономов считают, что столкновения спиральных галактик приводят к образованию галактик другого типа: эллиптических.

Эти чрезвычайно энергичные и мощные слияния происходят во временных масштабах, которые значительно превосходят продолжительность человеческой жизни.

Новое изображение телескопа Hubble позволило исследователям заглянуть в будущее Млечного Пути. Примерно через 4,5 миллиарда лет наша галактика и галактика Андромеды сольются таким же образом.