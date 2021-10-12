23:45
USD 84.80
EUR 98.11
RUB 1.18
Техноблог

Телескоп Hubble запечатлел столкновение двух галактик

Космический телескоп Hubble зафиксировал яркий пример галактического взаимодействия, которое происходит на расстоянии более 100 миллионов световых лет от Земли. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

из интернета
Фото из интернета. Телескоп Hubble запечатлел столкновение двух галактик

По их данным, нижняя галактика, которая на снимке выглядит как яркое круглое пятно, известна как NGC 5953. Яйцевидная галактика, тяготеющая к правому верхнему углу, называется NGC 5954.

NGC 5954 «сращивается» с NGC 5953 под действием огромного гравитационного притяжения. Такие гравитационные взаимодействия — не новость. Они являются важной частью галактической эволюции.

Большинство современных астрономов считают, что столкновения спиральных галактик приводят к образованию галактик другого типа: эллиптических.

Эти чрезвычайно энергичные и мощные слияния происходят во временных масштабах, которые значительно превосходят продолжительность человеческой жизни.

Новое изображение телескопа Hubble позволило исследователям заглянуть в будущее Млечного Пути. Примерно через 4,5 миллиарда лет наша галактика и галактика Андромеды сольются таким же образом.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/210042/
просмотров: 398
Версия для печати
Материалы по теме
Впервые! Российские актеры отправились в космос для съемок фильма «Вызов»
Космический зонд BepiColombo передал первое изображение поверхности Меркурия
Новый туристический полет Blue Origin в космос состоится 12 октября
SpaceX отправила на орбиту четырех туристов. Они будут в космосе три дня
SpaceX объявила дату первой гражданской космической миссии
Бишкекчан приглашают бесплатно посмотреть в телескоп на звезды и Луну
Илон Маск запустит первый спутник для трансляции рекламы в космосе
Минимум $450 тысяч. Virgin Galactic начала продажу билетов на космические полеты
Каждый третий россиянин хочет отправиться в космос. Результаты опроса
80 километров над Землей. Британский миллиардер Ричард Брэнсон полетел в космос
Популярные новости
Telegram готов размещать спонсируемые сообщения Telegram готов размещать спонсируемые сообщения
Facebook предлагает функции, защищающие психику пользователей Instagram Facebook предлагает функции, защищающие психику пользователей Instagram
Бизнес
АКЦИЯ: &laquo;Керемет Банк&raquo; снижает процентные ставки по&nbsp;бизнес-кредитам АКЦИЯ: «Керемет Банк» снижает процентные ставки по бизнес-кредитам
Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в&nbsp;увеличение скорости Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в увеличение скорости
В&nbsp;Чаткальском районе прошел форум по&nbsp;развитию малого и&nbsp;среднего бизнеса В Чаткальском районе прошел форум по развитию малого и среднего бизнеса
Red Petroleum дарит скидки на&nbsp;топливо всем фермерам страны Red Petroleum дарит скидки на топливо всем фермерам страны
12 октября, вторник
23:32
Бишкекчане просят сделать улицу Усенбаева односторонней Бишкекчане просят сделать улицу Усенбаева односторонней...
23:10
Телескоп Hubble запечатлел столкновение двух галактик
22:58
В Канаде метеорит упал на подушку женщины, которая спала
22:45
Поездка с ветерком. Еще один автобус маршрута № 35 курсирует без стекла
22:20
Центральная улица Таласа в ужасном состоянии