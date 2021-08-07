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Техноблог

Apple будет проверять фото на смартфонах пользователей

Американская корпорация Apple официально подтвердила появившуюся новость о скором внедрении в устройства с операционными системами iOS и iPadOS специальной технологии, с помощью которой будет осуществляться проверка фотографий пользователей для поиска запрещенного контента.

Apple надеется искоренить возможность распространения контента, связанного с сексуальным насилием над несовершеннолетними. Для этого на уровне операционной системы в устройства пользователей iOS и iPadOS внедрят новые криптографические решения. За счет использования новой технологии Apple будет выявлять запрещенный контент, который хранится на пользовательских iCloud Photos.

На данный момент американская корпорация под запрещенным контентом понимает только сцены, связанные с насилием над несовершеннолетними.

В том случае, если в iCloud Photos технология обнаружит подобный контент, то фотографии будут автоматически направлены на проверку компетентным специалистам. Если факт наличия запрещенных фото будет подтвержден, то соответствующую информацию в дальнейшем направят для проверки правоохранительными органами.

Помимо фотографий в iCloud Photos корпорация Apple также заинтересована в отслеживании содержимого сообщений пользователей iPhone и iPad. Технология в этом случае будет работать на упреждение — она предупредит несовершеннолетних пользователей и их родителей о том, что ребенок получил или отравил фото сексуального характера или ссылки на сайты с соответствующим контентом.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/203413/
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