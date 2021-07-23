Clubhouse открыла доступ к соцсети для всех желающих без приглашений

Clubhouse открыла доступ для всех желающих пользователей без приглашений. Ранее зарегистрироваться в соцсети можно было только по приглашению.

Социальная сеть Clubhouse предоставила всем желающим возможность присоединиться к сервису без получения прямого приглашения от уже зарегистрированных пользователей. Информация об этом появилась на официальном сайте соцсети.

Ранее пользователи могли зарегистрироваться в Clubhouse исключительно по приглашению. Кроме того, теперь социальная сеть будет доступна не только пользователям iOS, но и Android.

По словам создателей сервиса, за время существования социальной сети ее команда выросла с 8 человек до 58, а число создаваемых комнат ежедневно достигает полумиллиона.

Напомним, что Clubhouse является новой соцсетью, основанной на голосовой связи. Тут нет привычных текстовых постов, а есть специальные «комнаты», где выступают спикеры.