Первый марсианский вертолет Ingenuity агентства NASA впервые коснулся Марса

Марсианский вертолет Ingenuity успешно перенес низкие ночные температуры на планете. Об этом сообщает NASA.

Летательный аппарат Ingenuity в конце прошлой недели был спущен на поверхность Марса с борта ровера Perseverance, после чего вертолет полностью перешел на автономное существование.

В настоящее время Ingenuity находится в области кратера Джезеро, где ночная температура опускается до -90 градусов. Исследователи NASA выясняли, сможет ли вертолет массой всего 1,8 килограмма пережить марсианскую ночь.

«Теперь у нас есть подтверждение тому, что в конструкции используются подходящие изоляционные материалы и требуемые нагреватели, а в батареях достаточно энергии для того, чтобы пережить холодную ночь», — говорится в сообщении космического агентства.

В ближайшее время планируется провести дополнительные проверки летательного аппарата, после чего он совершит первый полет. Предполагается, что он состоится не раньше 11 апреля.