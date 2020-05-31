Компания Илона Маска SpaceX запустила к МКС пилотируемый корабль

Компания SpaceX со второй попытки запустила к МКС пилотируемый корабль Falcon 9. Об этом сообщает «Коммерсант».

Это первый в истории космических полетов запуск астронавтов в космос частной компанией. Ракета стартовала с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде с двумя американскими пилотами-испытателями на борту. Стыковка с Международной космической станцией (МКС) должна состояться через 19 часов после старта.

Как отмечает издание, президент США Дональд Трамп, присутствовавший при запуске, назвал его «потрясающим».