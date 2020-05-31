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Техноблог

Компания Илона Маска SpaceX запустила к МКС пилотируемый корабль

Компания SpaceX со второй попытки запустила к МКС пилотируемый корабль Falcon 9. Об этом сообщает «Коммерсант».

Это первый в истории космических полетов запуск астронавтов в космос частной компанией. Ракета стартовала с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде с двумя американскими пилотами-испытателями на борту. Стыковка с Международной космической станцией (МКС) должна состояться через 19 часов после старта.

Как отмечает издание, президент США Дональд Трамп, присутствовавший при запуске, назвал его «потрясающим».

«Впервые за девять лет космонавты NASA воспользовались кораблем США, а не российским «Союзом». Он доставит на МКС Роберта Бенкена и Дугласа Херли. Американцы не летали к МКС на собственных кораблях после отказа от эксплуатации многоразовых Space Shuttle в 2011 году. Последние девять лет их космонавтов доставляли на МКС российские корабли «Союз»», — отмечает «Коммерсант».

 
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/154269/
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