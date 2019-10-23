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Техноблог

Xiaomi удивит смартфоном с камерами, спрятанными под дисплей

Китайская компания Xiaomi запатентовала смартфон, который получил необычное новшество — две фронтальные камеры, которые спрятаны под экраном устройства. Об этом сообщил портал Gizchina.

Фирма работает над решением, которое позволит выпустить устройство без вырезов для датчиков или выдвижного механизма. Благодаря этому гаджет получит экран без рамок, который займет почти всю переднюю поверхность корпуса.

Gizchina
Фото Gizchina. Так должен выглядеть экран нового смартфона — камеры есть, но их не видно

Подэкранная камера работает, даже если пользователь не видит ее. Летом Xiaomi показала специальную модификацию смартфона Mi 9, в котором реализовали эту технологию.

«Сегодня хороший день, Xiaomi показала технологию подэкранной камеры! Скрытая камера установлена ​​в Xiaomi Mi 9 для съемки селфи, смотрится хорошо», — написали в Twitter представители компании.
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