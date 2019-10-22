Первый твит через разрабатываемую SpaceX спутниковую сеть отправил Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск написал первый твит, используя спутниковую сеть Starlink, разрабатываемую его компанией SpaceX для всемирного доступа к высокоскоростному интернету пятого поколения (5G). Об этом сообщил ТАСС.

«Отправляю это сообщение через спутник Starlink. Ух ты, сработало», — написал Илон Маск в своем Twitter.

Whoa, it worked!! — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2019

Сеть Starlink предназначена для доступа в интернет пользователей на всей планете. Его обеспечат за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 килограммов ).

Starlink обеспечит широкополосный интернет со скоростью трафика 1 гигабит в секунду. Это стандарт 5G.

Для ее использования, по заявлению SpaceX, абонентам необходимо приобрести портативное оборудование стоимостью $100-300. Это значительно дешевле интернета, который обеспечивают сейчас геостационарные спутники-ретрансляторы.

В первую очередь, к концу 2020 года, SpaceX планирует обеспечить высокоскоростным интернетом жителей юга США.

По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в $10 миллиардов. В мае в космос вывели первые 60 спутников.